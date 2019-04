Sestri Ponente – Pronte le barriere anti attraversamento dei binari

Genova – Sono state istallate come annunciato, tra i binari della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, le barriere anti attraversamento chieste dal Municipio a seguito dei numerosi episodi di tragedia sfiorata.

Le istallazioni sono attive e impediscono il passaggio a chi crede di poter attraversare impunemente i binari per “fare più in fretta”.

Nelle scorse settimane si sono intensificati gli episodi di mancata collisione tra pendolari e treni e RFI ha deciso di limitare il rischio creando quella barriere fisica che in molti chiedevano da tempo.