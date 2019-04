Bambino di 4 anni cade dalla finestra a Finale Ligure, è grave – VIDEO

Finale Ligure (Savona) – Sono gravi, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di 4 anni caduto dalla finestra di una casa a Finale Ligure, nel savonese. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, stava giocando nella casa della nonna quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe arrampicato su una finestra per poi cadere da un’altezza di diversi metri.

In casa, al momento dell’incidente, c’erano la mamma e il fratellino più piccolo che hanno sentito l’urlo e si sono subito accorti di quanto era avvenuto chiamando i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine ed è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco in funzione di eliambulanza. Il bambino è stato stabilizzato dal personale del 118 ed è stato trasferito alla massima velocità in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova dove si trova ricoverato in codice rosso, il più grave.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.