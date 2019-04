Tecniche di persuasione e comunicazione efficace, ecco il workshop di Genova Cultura

Genova – Le tecniche di convincimento e di costruzione di un’idea vincente nel nuovo appuntamento di Genova Cultura. Si terrà oggi domenica 14 aprile alle ore 9, presso la sede dell’associazione di via Roma 8b, l’incontro “Attrai, convinci e persuadi”.

Come strutturare un’idea convincente e come esporla per renderla interessante? Quali sono i metodi per convincere le persone e come evitare le manipolazioni altrui? A tutti questi interrogativi verrà data risposta in questo speciale workshop teorico-esperienziale.

Durante l’incontro verranno esposti gli ambiti di applicazione della comunicazione persuasiva, con chiari cenni alle caratteristiche comuni a tutte le idee capaci di far presa.

Attraverso esercitazioni pratiche, inoltre, i partecipanti entreranno in contatto con old, middle e new brain del proprio interlocutore, scoprendo l’affascinante potere di una comunicazione ben strutturata.

Il workshop durerà fino alle 18.30, con pausa pranzo in programma dalle ore 13 alle ore 14.30. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org o ai numeri 0103014333/3921152682.