Musica – Francesco Renga presenta “L’altra metà”

Genova – Uscirà venerdì 19 aprile l’ottavo album di inediti di Francesco Renga, intitolato “L’altra metà” e disponibile in versione CD, vinile e digitale.

Dodici brani in tutto, prodotti da Michele Canova, che raccontano la vita e la storia dell’artista bresciano, ed esattamente l’altra metà, il secondo capitolo, fatto di nuove consapevolezze e, di conseguenza, di nuove sonorità.

“L’Altra metà è anche”, spiega il cantante, “Il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni”.

Tra gli autori che hanno partecipato alla scrittura dei brani si incontrano nomi di giovani promesse del mondo indipendente e non, come Flavio Pardini (Gazzelle), Leo Pari, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Paolo Antonacci, Bungaro, Fortunato Zampaglione e molti altri.

Da venerdì 19 aprile, giorno di uscita del nuovo disco, Francesco Renga incontrerà i suoi fan per presentare il disco con un instore tour: il 19 aprile a BRESCIA (C.C. “Elnòs Shopping” di Roncadelle, Brescia – ore 18.30); il 20 aprile a TORINO (Mondadori Bookstore in via Monte di Pietà, 2 – ore 18.00); il 23 aprile a ROMA (La Feltrinelli in via Appia Nuova, 427 – ore 18.00), il 24 aprile a FIRENZE (C.C. “Coop” Lastra a Signa, Firenze – ore 18.00), il 26 aprile a GENOVA (La Feltrinelli di Via Ceccardi, 16 – ore 18.00), il 27 aprile a MILANO (Mondadori Megastore di Piazza Duomo, 1 – ore 18.00), il 28 aprile a PADOVA (C.C. “Piazzagrande” di Piove di Sacco, Padova – ore 18.00), il 29 aprile a NAPOLI (Mondadori Bookstore in Piazza Vanvitelli, 10/A – ore 18.00), il 30 aprile a SALERNO (C.C. “Maximall” di Pontecagnano Faiano, Salerno – ore 18.00), il 2 maggio ad ASCOLI PICENO (C.C. “Città delle Stelle” – ore 18.00); il 3 maggio a CHIETI (C.C. “Centro D’Abruzzo” di San Giovanni Teatino, Chieti – ore 18.00), il 4 maggio a BARI (C.C. “Mongolfiera” Santa Caterina – ore 18.00), il 5 maggio a TARANTO (C.C. “Porte dello Jonio” – ore 18.00), l’8 maggio a MODENA (C.C. “La Rotonda” – ore 18.00), il 9 maggio a PALERMO (La Feltrinelli in via Cavour, 133 – ore 18.00), il 10 maggio a CATANIA (C.C. “Etnapolis” di Belpasso, Catania – ore 18.00), l’11 maggio a CALTANISSETTA (C.C. “Il Casale” di San Cataldo, Caltanissetta – ore 18.00

Il 27 maggio e il 13 giugno ci saranno i concerti All’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina che anticiperanno il vero e proprio tour che vedrà Francesco Renga sul palco dei più importanti teatri d’Italia:

11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli

15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex

16 novembre – AVELLINO – Teatro Don Gesualdo

18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 novembre – BARI – Teatro Team

22 novembre – BARI – Teatro Team

23 novembre – CROTONE – Pala Milione

1 dicembre – LUGANO – Pala Congressi

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

7 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da venerdì 19 aprile su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per gli iscritti al fanclub, le vendite partiranno alle ore 11 di giovedì 18 aprile.

Previsti anche alcuni concerti in Europa per il mese di maggio 2020: Renga porterà le sue nuove canzoni a Zurigo il 10 maggio, a Bruxelles il 13, a Parigi il 15, il 16 a Londra e il 18 a Madrid.