Trofeo Ravano alla 35esima edizione

Genova – La 35esima edizione del Torneo Ravano – 26esima Coppa Poalo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa, è stata presentata ieri nella meravigliosa cornice dell’Acquario di Genova.

Un format ormai consolidato che vedrà sempre lo splendido scenario Padiglione B Jean Nouvel della fiera di Genova come sede delle fasi finali che si giocheranno da lunedì 13 maggio a giovedì 23 maggio 2019 . Le 15 Prefasi Provinciali, che toccano più di 35 Comuni, si stanno svolgendo e termineranno il 18 maggio con Spezia Basket.

Anche per quanto riguarda i tornei vengono confermate le 12 discipline (Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Vela, Canottaggio e Pallanuoto e Tennis) ma questa edizione 2019 porta una grande novità con l’opportunità per le scuole genovesi di scoprire un nuovo sport, l’Hockey.

Con questo momento di consegna dei Kit alle scuole la Fondazione rinnova il proprio impegno nel proporre ai bambini delle scuole di 3°, 4° e 5° elementari un’ampia scelta di sport di squadra all’interno della nostra grande palestra, che si estende fino al mare.

Le classi saranno sempre più impegnate in vari Laboratori Edutainment, impara giocando, con Partner d’eccezione: ERG, azienda leader nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da anni Main Sponsor del Torneo Ravano, all’interno del proprio Energy lab, allestito nel Padiglione della Fiera del Mare, insegnerà ai ragazzini come “generare” energia muovendosi.

L’edizione 2019 vedrà un’altra importante realtà ligure coinvolta, BASKO, che si occuperà dell’alimentazione dei piccoli sportivi per tutti i 9 giorni della durata delle gare, oltre ad uno stand tutto dedicato all’edutainment sui temi della sana e corretta alimentazione.

La consegna dei press kit è stata anche l’occasione per il dare il via alla piattaforma ufficiale di crowdfunding sponsorizzata da TIGOTA’ con numerose gift card in omaggio per i donatori. https://www.triboom.com/TORNEORAVANO Ringraziamo tutti coloro che sostengono il “fiore all’occhiello” di Genova e in particolare tutte le Istituzioni che ci hanno dato un contributo importante per il successo di questa edizione.

I numeri record di questa edizione:

™ Una rete di più di 200 Scuole Primarie tra la Liguria e il Basso Piemonte ™ 703 Squadre = 703 Confezioni personalizzate per ogni sport e squadra ™ 508 Educatori = 1600 Live Chat nell’ultimo mese ™ 60 ragazzi dell’Alternanza Scuola-Lavoro

™ 138 squadre di Calcio Maschile ™ 62 squadre di Calcio Femminile ™ 143 squadre di Volley ™ 82 squadre di Rugby ™ 65 squadre di Atletica ™ 22 squadre di Tennis ™ 19 squadre di Ciclismo ™ 13 squadre di Scherma ™ 9 squadre di Pallanuoto ™ 8 squadre di Hockey ™ 5 equipaggi di Vela ™ 5 equipaggi di Canottaggio

“Sono molto orgogliosa di presentare questa 35° edizione con la grande novità di avere finalmente creato la Fondazione Torneo Ravano Coppa Poalo Mantovani, un obiettivo che ci eravamo dati da tempo e che premetterà al Torneo di crescere non solo in termini numerici ma anche al di fuori della Liguria. Il “Ravano” è ancora in grado di entusiasmare non solo i bambini, ma anche i grandi e quest’anno siamo riusciti a superare i numeri, già incredibili, della passata edizione, spi e g a Lud o v i c a Man t o v a n i ; credo sia il miglior esempio di come lo Sport sia un elemento chiave fondamentale per la crescita di questi piccoli atleti e siamo felici dare il nostro contributo con l’organizzazione di questo evento.”