Genoa, Radu ritornerà all’Inter a fine stagione: i nerazzurri eserciteranno il diritto di recompra

Genova – Arrivato ad inizio stagione all’ombra della Lanterna, Andrei Radu si è guadagnato partita dopo partita la fiducia dell’area tecnica e della società genoana.

A suon di ottime prestazioni è diventato un vero e proprio titolare inamovibile della formazione rossoblu, andando a prendere il posto di Federico Marchetti, anche lui arrivato nel corso del calciomercato estivo per raccogliere la pesante eredità lasciata da Perin.

Proprio il grande rendimento del classe ’97 fino a questo momento ha convinto l’Inter, squadra che fino allo scorso giugno deteneva il suo cartellino, ad esercitare il diritto di recompra a fine stagione.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, la dirigenza nerazzurra verserà nelle casse del Genoa i 12 milioni previsti dal contratto dell’estremo difensore per il suo riacquisto: in questo modo, i milanesi si potranno assicurare un rinforzo di livello e di grandi prospettive fin da subito, a partire dall’inizio dell’estate e del calciomercato.

Difficile pensare che Radu, nonostante il suo talento, possa impensierire il posto da titolare del capitano Handanovic: la via più probabile, infatti, rimane quella di un ulteriore anno di prestito per far maturare il giovane, in attesa del suo definitivo salto di qualità.