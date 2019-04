Outlet di Serravalle chiuso per Pasqua, è la prima volta dall’apertura

Il Serravalle Designer Outlet resterà chiuso per Pasqua. La notizia è stata diffusa dai sindacati dei lavoratori che hanno appreso la decisione del centro commerciale e la commentano positivamente.

Si tratta, infatti, della prima volta nella storia del centro commerciale che i negozi restano chiusi nelle festività.

Negli anni passati si era aperta una dura battaglia sul tema, per chiedere che i lavoratori potessero trascorrere la festa in famiglia o che venissero assunte altre persone per “coprire” la festività aumentando il numero dei posti di lavoro e dei lavoratori.

Quest’anno la richiesta di chiusura nel giorno di Pasqua sembra aver avuto seguito e il Serravalle Designer Outlet resterà chiuso nel giorno di Pasqua.