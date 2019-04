Ponte Morandi – La demolizione della pila 5 inizia ancora in ritardo e i giornalisti vengono convocati per niente

Genova – Le operazioni di taglio e calo della prima sezione della prima trave impalcato della pila 5 si sono concluse con successo intorno alle 20,30 di ieri sera, con diverse ore di ritardo rispetto a quanto annunciato questa mattina.

Un ulteriore ritardo rispetto alla tabella di marcia che prevedeva l’inizio dei lavori la scorsa settimana e che ha visto diversi rinvii per maltempo e poi, ieri pomeriggio, un ulteriore rinvio per non meglio precisati “contrattempi”.

La trave impalcato – del peso di 300 tonnellate, lunga 36 metri e larga 6 ha toccato terra dopo il tramonto invece del primo pomeriggio.

A rendere ancora più “misterioso” quanto avvenuto, il “punto stampa” convocato dall’ente commissariale per il primo pomeriggio non si è svolto e nessuno si è presentato a parlare con i giornalisti che aspettavano notizie dopo essere stati convocati con brevissimo anticipo.

Il Gruppo Cronisti Liguri ha diramato una nota nella quale si chiedono spiegazioni per quanto avvenuto e rispetto per chi lavora.

Ecco il testo del comunicato:

“Questa mattina la struttura commissariale per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova ha convocato una conferenza stampa per il pomeriggio, annunciando la presenza dei rappresentanti dell’Ati dei demolitori e di Rina Consulting, in occasione delle operazioni di demolizione della pila 5 del viadotto, segnalando la possibilità di assistere alla parte più scenografica dell’opera, il calo a terra dell’impalcato, che doveva avvenire tra le 14 e le 15. Un punto stampa ‘fantasma’, come si è rivelato all’arrivo sul posto di una decina di giornalisti tra cui colleghi delle agenzie di stampa, quotidiani, siti d’informazione e tv locali, molti dei quali precari, che hanno raggiunto il cantiere sul Polcevera al quale non sono potuti accedere, scoprendo che il calo della sezione non era visibilmente iniziato, e dove i rappresentanti dell’Ati e della struttura non erano presenti a causa di un meglio non precisato “imprevisto”.

A nessuno era stata data tempestiva comunicazione della disdetta della conferenza stampa nonostante l’ormai quotidiano rapporto con i giornalisti che anche oggi, come da 8 mesi a questa parte, seguono giornalmente i lavori legati al ponte Morandi.

“Ci vuole rispetto. Anche per i giornalisti. Ci sono colleghi – evidenzia il Gruppo Cronisti Liguri dopo l’episodio – molti dei quali precari, che da quel maledetto 14 agosto non hanno mollato un giorno taccuino, computer, cellulare, macchina fotografica e telecamera per raccontare al mondo la tragedia di una città, la fatica di risollevarsi, i dettagli di un’opera di demolizione e ricostruzione che ha addosso gli occhi di tutto il Paese e non solo. Stiamo cercando di onorare la professione, contemperando la necessità di raccontare tutti i fatti e di rispettare la nostra deontologia con la dovuta sensibilità e rispetto per la città che tutti abbiamo nel cuore”.

“Capiamo perfettamente le difficoltà di lavorare in un contesto così delicato – spiegano ancora i cronisti in una nota – e costantemente mutevole ma, proprio per questo, siamo convinti che la collaborazione e la trasparenza non debbano mai venire meno, da tutte le parti in causa. Non possono essere invocate da politici, amministratori e addetti ai lavori solo quando i giornalisti, non facendo altro che il proprio lavoro, raccontano fatti ritenuti scomodi. Ma devono essere garantite anche agli stessi giornalisti, nella loro opera di racconto della quotidianità e degli eventi straordinari”.

“Non è possibile convocare un punto stampa – proseguono dal gruppo i colleghi presenti oggi all’incontro ‘fantasma’ – con urgenza, in area di cantiere e non così agevolmente raggiungibile, con sole tre ore e mezza di anticipo, costringendo cronisti e redazione a rivedere le proprie agende, per poi di fatto non presentarsi a causa di un non meglio precisato imprevisto. Non è possibile non rispondere al telefono per quasi un’ora quando i giornalisti vorrebbero informazioni più precise sul luogo della convocazione, dal momento che gli addetti alla sicurezza dell’area di cantiere non erano stati informati di nulla”.