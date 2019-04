Sarzana, presentato il festival musicale Moonland: PFM, Negrita e Bowland tra gli ospiti

Sarzana (La Spezia) – Cresce l’attesa per il festival musicale “Moonland”, in programma nella città di Sarzana nel mese di luglio. Tanti gli ospiti illustri per quattro serate all’insegna rock e del pop nella centralissima piazza Matteotti. Il cast di questa prima edizione del festival vede infatti la presenza di due band storiche della musica Italiana: la PFM e i Negrita.

Insieme a loro anche una delle più sorprendenti nuove realtà della musica Italiana contemporanea con i Bowland, trio di musicisti Iraniani che in pochi mesi ha conquistato il pubblico con il suo sound ipnotico e sognante.

La serata del 21 luglio, invece, coinciderà con una Notte Bianca dedicata ai giovani talenti emergenti: sul palco della piazza, tra gli altri, salirà anche Fulminacci, giovane artista che grazie al suo primo album “La vita veramente” ha già riscosso un grande successo.

“Sarzana sta finalmente tornando a pensare in grande – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli – Sarzana è città dal carattere indomito e ribelle, come testimonia la sua storia millenaria. Altrettanto è città capace di guardare lontano, al futuro, di gettare il cuore oltre l’ostacolo. “Moonland”, il festival musicale che ne ricorda le radici e, al tempo stesso, proprio con il concerto del 20 luglio intende omaggiare, 50 anni dopo, l’allunaggio di Neil Amstrong e la capacità dell’uomo di andare oltre i propri limiti, vuole essere un punto di partenza per il rilancio della nostra città che, finalmente, torna a essere palcoscenico di grandi eventi. Attraverso un percorso trasparente, che ha saputo promuovere la competizione e la qualità, il nuovo festival farà della nostra città punto di riferimento dell’estate 2019 per un vasto territorio che va da Genova alla Toscana”.