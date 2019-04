Uova di Pasqua contraffatte – Maxi sequestro a La Spezia

La Spezia – Usavano il marchio commerciale di un’azienda dolciaria italiana ma erano stati prodotti in Polonia con cioccolato di scarsa qualità. Maxi sequestro di uova di Pasqua nel porto della Spezia da parte degli uomini dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza che hanno individuato un carico di alimenti provenienti dalla Polonia e diretto sul mercato di diverse nazioni.

Oltre centomila uova pasquali realizzate con un cioccolato di pessima qualità ma che esponevano il marchio di una nota azienda di Napoli. Il carico sarebbe stato immesso sul mercato italiano ed estero raggirando la clientela, convinta di acquistare un prodotto italiano di qualità mentre avrebbe consumato un alimento prodotto all’estero e senza i requisiti previsti dalla normativa italiana sulla qualità del cioccolato.

Oltre una tonnellata il peso del cioccolato sequestrato ed ora verranno compiute analisi più approfondite per verificare il grado di contraffazione del cioccolato.

Si tratta dell’ennesimo colpo al “Made in Italy” che utilizza marchi italiani o che richiamano lo stile e la tradizione italiana per vendere un prodotto di scarsa qualità. Un danno di immagine enorme per l’Italia e un danno economico che le associazioni di categoria stimano di diversi miliardi di euro ogni anno.