Pasqua con il sole sulla costa in Liguria, più velature nell’entroterra

Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo che allontanano le perturbazioni e ancora condizioni di tempo stabile, almeno sino a Pasqua. Sole sulla costa e qualche addensamento nuvoloso nell’entroterra ma senza pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 aprile 2019

Al mattino nubi sparse tra Alpi Liguri e versanti padani centro-occidentali, senza fenomeni, bel tempo lungo le coste. Nel pomeriggio qualche sconfinamento nuvoloso sarà possibile dai retrostanti rilievi verso le coste, specie dell’Imperiese e del Levante, senza fenomeni e con prevalenza di spazi soleggiati. Graduale dissolvimento della nuvolosità in serata e ritorno a cielo sereno su tutta la regione.

Venti moderati da nord-est, con qualche rinforzo sui crinali.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento specie lungo le coste.

Costa min: +11/+13°C, max: +18/+22°C

Interno min: 2°C/+8°C, max: +14/+18°C

Sabato 20 aprile 2019

Bel tempo su tutta la regione a parte nubi nelle aree interne, in parziale sconfinamento verso le coste nel pomeriggio. Sereno ovunque in serata.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali soprattutto al mattino e in serata.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 21 aprile 2019

Velature diffuse su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Temperature stazionarie, ventilazione moderata settentrionale.