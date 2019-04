Tir in Sopraelevata – Pirondini (M5S): “Dopo otto mesi risposte inaccettabili dal Comune”

Genova – Il passaggio dei Tir sulla strada Sopraelevata continua e resta molto alto il pericolo per la sicurezza, considerando che il limite di peso per i mezzi, previsto alla costruzione, è molto inferiore a quello comunemente trasportato da un mezzo pesante.

La vicenda è sotto gli occhi dei genovesi che, quasi ogni giorno, pubblicano foto e video di Tir che percorrono tranquillamente la Sopraelevata e senza alcun intervento di chi dovrebbe invece impedirlo.

“Dal 3 settembre dell’anno scorso, da quanto cioè abbiamo presentato una mozione per far si che si prendessero provvedimenti immediati affinchè sulla sopraelevata non transitassero più i mezzi pesanti che mettono a rischio il traffico urbano e la struttura stessa, la situazione sembra addirittura peggiorata. Proprio ieri- spiega Luca Pirondini capogruppo M5S in Comune – mentre esponevo un’interrogazione per chiedere alla Giunta quali provvedimenti abbiano intenzione di intraprendere, c’è stato un incidente che ha coinvolto l’ennesimo TIR che circolava sulla Sopraelevata. Multare chi ha già imboccato la Sopraelevata è una misura che sicuramente non serve ad evitare il pericolo. Abbiamo proposto che venga istituito immediatamente un pattugliamento permanente da parte della Polizia Locale agli ingressi di via Aldo Moro”.

“Non è possibile – conclude Luca Pirondini – che dopo otto mesi dalla tragedia di Ponte Morandi la situazione sfugga ancora completamente al controllo dell’amministrazione Bucci mettendo a rischio ogni giorno i cittadini genovesi e non che transitano con auto e moto. Abbiamo lo strumento della Polizia Locale, che venga utilizzato per mettere in sicurezza la viabilità della sopraelevata così come avviene in tutte le altre parti della città. Il fatto che l’Assessore non ci abbia risposto circa lo stato di salute dell’opera ci pare francamente inquietante e inaccettabile”.

Il Comune ha annunciato che, a partire dal mese di maggio, verranno istallati dei “dissuasori”. Soluzione già criticata perché già adottata al varco della Sopraelevata di Dinegro senza alcun risultato apprezzabile. La sagoma metallica è stata quasi immediatamente distrutta dal passaggio di un mezzo.