An evening with Manuel Agnelli, sold out alla Tosse di Genova – FOTO

Genova – Sold out, ieri sera, al teatro della Tosse di Genova per l’appuntamento An evening with Manuel Agnelli.

L’evento, targato Goa Boa, ha visto salire sul palco il frontman degli Afterhours, accompagnato da Rodrigo D’Erasmo, per raccontare la carriera e la musica del gruppo.

Ad aprire il concerto è stato Giovanni Succi, cantante piemontese che ha proposto i suoi brani ed è poi salito nuovamente sul palco per accompagnare Agnelli e D’Erasmo durante il concerto.

Un ospite in linea con lo spettacolo, aperto da The Killing Moon degli Echo & The Bunnymen, per poi proseguire con Padania e Male di Miele.

A fare da contorno all’ex giudice di X Factor ci sono solo gli strumenti: chitarre, pianoforte e il fedele violino di Rodrigo, uniti da un’ambientazione intima, fatta di luci soffuse e di poltrone.

E con questi elementi Manuel Agnelli costruisce uno spettacolo dove canta, racconta, suona e ironizza alla maniera dark, cifra dell’artista.

Tanto lo spazio per gli aneddoti come la telefonata di Mina, che ha colto il cantautore alla sprovvista, tanto da spingerlo a non credere di avere come interlocutrice telefonica la più grande interprete italiana.

Dalla telefonata all’incontro, fino alla richiesta di un brano che la stessa Mazzini potesse cantare e il racconto della partita di calcio con i nipoti di Mina.

Dall’incontro è nato Adesso è facile, brano del 2009 cantanto proprio da Mina e Manuel che lo ha definito “meglio della Divina Commedia”.

Sul palco si susseguono le note di Bianca, Ci sono molti modi, e cover, da Springsteen a Lana Del Rey, reinterpretata completamente in Game Over”.

Manuel e Rodrigo escono di scena e ritornano per ben due volte, richiamati a gran voce dal pubblico, incantanto dalla grandezza dei due, capaci di distruggere e ricostruire i brani, arricchirli e reinterpretarli, lasciando gli spettatori scossi dallo spettacolo, un vero e proprio inno alla presa di coscienza.