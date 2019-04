Festa della Bandiera – Polemiche su come esporla e le “leggende metropolitane”

Genova – La Festa della Bandiera del 23 aprile si avvicina e la presenza del vessillo con la Croce di San Giorgio si fa sempre più insistente ed anche sui Social inizia il tam tam tra quanti festeggeranno con gioia uno dei simboli della città e chi sostiene che si tratti di un’operazione di marketing che andava fatta un pò meno a ridosso della festa del 25 aprile, ricorrenza della Liberazione.

Nelle ultime ore, poi, sui Social si è aperto un nuovo dibattito che ruota attorno alla possibilità o meno di esporre il vessillo con la croce di San Giorgio in “verticale”, con le braccia della croce rossa in campo bianco che presentano la parte più breve, appunto, sul lato corto.

In particolare, l’esposizione del vessillo sull’arco di trionfo di piazza della Vittoria, con il senso “verticale”, sta creando non pochi mal di pancia e il dibattito si sta surriscaldando.

Bandiera da esporre in orizzontale, come appare nell’iconografia classica delle navi raffigurate nelle tele e negli affreschi – e conseguente errore per quella di piazza della Vittoria – oppure è possibile esporla anche “in verticale” come nel simbolo dove viene accompagnata dai “grifoni”?

Il dibattito è aperto

