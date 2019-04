Fiera dell’Angelo a Molassana, in regalo le bandiere di Genova

Genova – Lunedì 22 aprile, a Molassana, si rinnova il tradizionale appuntamento di Pasquetta con la Fiera dell’Angelo.

Saranno un centinaio i banchi che, dalle ore 7 alle 21, venderanno la loro merce in largo Boccardo, giardini Falco, via Sertoli, via Isola del Vescovo e piazza Unità d’Italia.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, dalle ore 6 alle 24 dello stesso giorno, la viabilità subirà le seguenti variazioni:

– divieto di circolazione e sosta in piazza Unità d’Italia, via Sertoli, via Isola del Vescovo, ponte Martin e largo Gerolamo Boccardo;

– divieto di sosta in via Geirato (nel tratto iniziale da largo Boccardo sul lato del rio Geirato) e su entrambi i lati di Ponte Fleming.

Anche alla Fiera dell’Angelo, così come domani nel mercato rionale di piazza Terralba, protagonista sarà la Festa della Bandiera di martedì 23 aprile che da giorni sta accendendo gli entusiasmi dei genovesi al punto da esaurire le scorte di vessilli disponibili nei punti Iat. A Molassana a distribuire le bandiere sarà la sezione di Genova dell’Associazione Nazionale degli Alpini in collaborazione con l’assessorato al Commercio.

Gli altri luoghi dove, dal 20 al 23 aprile, sarà ancora possibile ritirare la propria bandiera sono la Fiera del Libro e il Mercatino di Pasqua allestiti in piazza Matteotti ed il Mercatino dei Prodotti tipici regionali di piazza Caricamento.