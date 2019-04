Via Fillak riapre martedì 23 aprile ma con diverse limitazioni

Da martedì 23 aprile alle ore 11 via Fillak sarà riaperta al solo transito veicolare, ad eccezione dei velocipedi, nel tratto compreso tra lo stipite a monte del civico 3 di via Porro e via Campi.

Nel tratto in oggetto sono istituiti il limite di velocità a 30 km orari e il divieto di sosta e di fermata, con la rimozione forzata dei veicoli in caso di violazione di questi divieti. Resta interdetto il transito pedonale.

Il tratto di strada interessata sarà presidiato dalla Polizia Locale, mentre saranno installate adeguate misure di protezione del perimetro del cantiere di via Porro.

Prima della riapertura sarà ripristinata l’illuminazione pubblica, posizionata la nuova segnaletica verticale e sarà tracciata quella orizzontale.

L’unica strada di collegamento ancora chiusa tra il centro e la Valpolcevera dal giorno del crollo di ponte Morandi, tornerà quindi ad essere disponibile.