Omicidio e tentato suicidio a Molassana, uccide il padre e si lancia dalla finestra

Genova – Ha ucciso l’anziano padre colpendolo alla testa con un corpo contundente e poi si è lanciato dalla finestra. Omicidio e tentato suicidio, questa mattina, a Molassana, in un condominio di via Salvo D’Acquisto.

La tragedia familiare si è consumata questa mattina in un appartamento. Un uomo di 51 anni avrebbe ucciso l’anziano padre, ultra novantenne, con diversi colpi alla testa e poi avrebbe aperto la finestra per lanciarsi di sotto.

Un volo concluso a terra, diversi metri sotto, ma che non ne ha causato la morte.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine che hanno fermato l’uomo scortandolo poi in ospedale dove è stato ricoverato per una sospetta frattura alle gambe.

Niente da fare, invece, per l’anziano genitore che è deceduto per le gravi ferite inflitte dal figlio.

Non è chiaro il motivo del gesto.

Sul caso indaga la polizia.