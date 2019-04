Pasqua e Pasquetta con le nuvole in Liguria e pioggia in arrivo per martedì

Un’esteso sistema di bassa pressione sprofonda sul nord-Africa richiamando sull’Italia masse d’aria piuttosto calda. A seguire, all’inizio della prossima settimana, tale sistema tenderà a risalire, determinando un progressivo guasto del tempo sulla Liguria.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 aprile 2019

Tempo stabile su tutta la regione, ma con cieli non propriamente sereni a causa del transito di velature e nubi alte.

Venti: deboli/moderati da nord/nord-est.

Mari: Poco mossi sotto-costa, mossi a ponente e a largo.

Temperature: Stazione le minime, in lieve aumento le massime

Costa min: +12/+15°C, max: +20/+24°C

Interno min: +1°C/+10°C, max: +18/+21°C

Lunedì 22 aprile 2019

Nubi medio-basse in progressivo aumento, specie sui versanti padani dell’appennino dove in serata potranno arrivare le prime deboli piogge. Tempo asciutto altrove.

Venti: Deboli/moderati da nord a ponente, da est/nord-est sul centro-levante.

Mari: Per lo più mossi sotto-costa, molto mossi a largo, fin ad agitati sul medio-basso ligure.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per martedì 23 aprile 2019

Piogge diffuse su tutta la regione, più organizzate su savonese e genovese dove si presenteranno anche a carattere di rovescio. Venti moderati da nord sul medio-ponente, da sud-est a levante. Mari molto mossi. Temperature in calo, specie nei valori massimi