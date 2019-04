Autostrade della Liguria – Giornata da bollino nero per i rientri

Genova – Giornata da bollino nero per le autostrade della Liguria con arrivi e partenze per le festività pasquali. A preoccupare è soprattutto la serata, con il traffico delle partenze per i rientri che si sommerà a quello delle auto dirette alle tradizionali scampagnate per il giorno di Pasquetta.

Particolare attenzione sulle autostrade che collegano le riviere di ponente e di levante, la A10 Genova Ventimiglia e la A12 Genova-Livorno ma anche per la A7 Genova Milano, la A26 Voltri – Gravellona Toce e la A6 Savona -Torino che verranno prese d’assalto dagli automobilisti che rientrano nel nord Italia dopo le feste trascorse in riviera.

Al momento si segnala anche forte vento sulle riviere ed in particolar modo sui viadotti.