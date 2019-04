Pasquetta tra nuvole e prime precipitazioni nell’entroterra

Un fronte perturbato che porterà brutto tempo e pioggia si sta avvicinando alla Liguria da ovest e porterà un graduale peggioramento delle condizioni Meteo.

Ecco le previsioni per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Lunedì 22 aprile 2019

Inizialmente stratificazioni in transito, con qualche occhiata di sole. Nel corso della giornata nubi che si faranno via via più spesse, in particolare tra pomeriggio e sera, quando potrà intervenire qualche pioggia a partire dai versanti padani e settori interni in genere.

Venti: Settentrionali moderati o tesi,anche forti su centro-ponente nel pomeriggio.

Mare stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Costa min: +12/+15°C, max: +16/+20°C

Interno min: +1°C/+10°C, max: +18/+21°C

Martedì 23 aprile 2019

Giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge sparse, generalmente deboli od al più moderate, con qualche pausa asciutta sulla costa. Rovesci più intensi e continui nelle zone interne, specie su Alpi Liguri e Marittime. Evoluzione da confermare nel dettaglio.

Venti: Da nord est, ruotano da sud est in giornata sul levante.

Mari: Da stirato a mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Tendenza per mercoledì 24 aprile 2019

Giornata nuvolosa, con annuvolamenti anche compatti al mattino quando non si esclude qualche debole piovasco intermittente. In giornata parziale miglioramento con qualche schiarita, in un contesto comunque nuvoloso. Evoluzione da confermare