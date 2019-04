Accusa un malore in vacanza, 25enne savonese morta a Pavia

Pavia – Ha accusato un malore che si è poi rivelato fatale la giovane savonese di 25 anni morta questa notte a Pavia.

La ragazza si trovava in un albergo di Casei Gerola, in provincia di Pavia, per trascorere qualche giorno di vacanza con il fidanzato.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, è stato proprio lui a dare l’allarme e a chiamare il 118.

I medici sono prontamente intervenuti. ma non sono riusciti a salvare la vita della giovane.

La Procura di Pavia ha avviato l’indagine e chiesto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

La vittima, una fisioterapista di Sassello, è figlia di un noto chirurgo del Galeazzi di Milano.