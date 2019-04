La Iena Matteo Viviani vittima dei ladri, maxifurto da 75mila euro

Milano – Orologi, gioielli, contanti, per un valore complessivo di circa 75 mila euro: questo il bottino che i ladri hanno portato via da casa di Matteo Viviani. Il giornalista de Le Iene abita a Milano, in zona Affori, insieme alla moglie Liudmila Radchenko e ai loro due figli.

Approfittando dell’assenza della famiglia per le festività pasquali, i malviventi hanno forzato la porta e si sono introdotti nell’appartamento. Lo stesso Viviani ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae a Ferrara il giorno di pasquetta, mentre il furto è stato denunciato alla polizia in serata, intorno alle 22:30.