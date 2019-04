Cogoleto – Sottopasso della stazione allagato, pendolari costretti ad attraversare i binari

Cogoleto (Genova) – Il sottopasso della stazione ferroviaria è ancora allagato e i pendolari sono costretti ad attraversare i binari con grave pericolo per la sicurezza.

Si sfogano sui social i tanti pendolari che dalla stazione delle piccola città della riviera ligure di ponente si spostano verso Genova e verso Savona in treno. Da ieri il sottopassaggio che porta dalla stazione ai binari è allagato e nessuno sembra preoccuparsene più di tanto visto che i passeggeri sono ancora costretti a passare dai binari, con grave pericolo per la loro incolumità, per non dover attraversare lo stretto corridoio con dei gambali da pesca.

Il disservizio è stato segnalato ripetutamente ma, al momento, la situazione resta la stessa.