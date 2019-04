Due donne disperse nel torrente Letimbro da ieri sera

Savona – Sono proseguite per tutta la notte, a Cimavalle, frazione del comune di Savona, le ricerche delle due giovani donne travolte dalla piena del torrente Letimbro mentre guardavano la forza delle sue acque gonfiate dalla pioggia.

Per tutta la notte gli uomini dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e della protezione civile hanno perlustrato le rive del torrente mentre subacquei tentavano immersioni nei punti dove la corrente era meno forte ma delle due disperse non è stata trovata traccia.

A dare l’allarme, ieri sera, il fidanzato di una delle due che ha chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere soccorso nella zona del torrente dove un’onda di piena le avrebbe raggiunte e trascinate via.

Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno rinvenuto la borsa di una delle donne ma poi più nulla. Delle due persone disperse non è stata trovata alcuna traccia e questa mattina, con l’indebolirsi della corrente, si tornerà ad esplorare passo a passo il torrente per cercare di trovare le due donne.