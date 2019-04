Levanto, serata tributo a Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa

Levanto (La Spezia) – Un’occasione per celebrare il grande Fabrizio De André in occasione del ventennale della sua scomparsa. Si terrà sabato 27 aprile a partire dalle ore 21, presso l’Auditorium dell’Ospitalia del Mare di Levanto “De André, musica e parole”, un grande spettacolo per omaggiare il cantautore genovese e la sua straordinaria carriera.

Si parte dalla presentazione del libro “Anche le parole sono nomadi”, volume a cura della Fondazione Fabrizio De André Onlus edito nel 2018 da Chiarelettere, per poi passare ad un vero e proprio tributo musicale con il concerto del gruppo locale Illustri cugini.

A chiudere la serata, infine, le letture di Laura Canale, Alberto Pallavicini e Giuliano Rampani in un viaggio attraverso i brani e i pensieri di Faber.

La serata, che sarà ad ingresso gratuito, si inserisce nell’ambito della manifestazione nazionale “Il maggio dei libri” e andrà in onda via radio sull’emittente “Riv” mercoledì 1 maggio alle ore 21.