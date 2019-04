Musei aperti a Genova il 25 aprile: la lista completa

Genova – Musei aperti nella giornata di domani 25 aprile a Genova: cittadini e turisti sono attesi per una giornata dedicata all’arte e alla storia nel capoluogo ligure.

Tra i numerosi appuntamenti in programma per la Festa della Liberazione spiccano la mostra con sauri vivi “Dragons” al Museo di Storia Naturale e le incisioni a bulino di Albercht Dürer esposte in anteprima a Palazzo Rosso.

Questa la lista completa dei musei aperti nella giornata del 25 aprile:

Musei di Strada Nuova ore 9-19 Palazzo Rosso: mostra Albrecht Dürer (1471-1528). Capolavori a bulino. Palazzo Bianco: mostra Dai figurini al fashion design: comunicare e progettare la moda

Museo di Storia Naturale “G. Doria” ore 10 -18. Mostra Dragons. Il fantastico mondo dei Sauri

Museo del Risorgimento Istituto mazziniano ore 9-19 (ingresso libero)

Museo di Archeologia Ligure ore 9-19

Castello D’Albertis ore 10-19. Mostre Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese e Dry Dock Experience

Mu.MA – Galata Museo del Mare ore 10-19.30

Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè ore 10-19. Mostre True Blu e Sotto il Bosco di Latte

Museo della Lanterna ore 14.30-18.30

Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna ore 12-19

Musei di Nervi – Raccolte Frugone ore 9-19. Mostra Caos – XIV edizione della mostra internazionale di illustratori contemporanei

Musei di Nervi – Wolfsoniana ore 12-19. Mostra Achille Funi e Mimì Quilici Buzzacchi. Da Ferrara alla Libia)

Loggia della Mercanzia ore 10-19: “Cinepassioni”

Museo Diocesano ore 12-18

Museo del Tesoro ore 9-12/15-18

Casa di Colombo ore 11-17

Torri di Sant’Andrea ore 11.30-17.30

Parco di Villa Pallavicini 9.30-19

Museo di Palazzo Reale ore 13.30-19. Mostra La memoria della guerra. Antonio G. Santagata e la pittura murale del Novecento