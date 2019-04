Pausa per la pioggia ma il tempo resta instabile

Ancora passaggi di fronti perturbati sulla Liguria con alternanza di brevi schiarite ad altrettanti annuvolamenti. Una pausa nelle precipitazioni dovrebbe essere seguita da nuove piogge per la giornata di venerdì.

Ecco, nel dettaglio, la previsione del centro Limet Liguria

Mercoledì 24 aprile 2019

In giornata tendenza a piovaschi sparsi o brevi rovesci questa volta più diffusi sul settore centrale. Attenuazione dei fenomeni e aperture entro sera su imperiese; residui deboli fenomeni tra Tigullio e spezzino.

Venti: inizialmente impostato da sud-ovest moderato con rinforzi al largo, specialmente durante la notte; rotazione a ostro, scirocco moderato, ma con temporanei rinforzi in prossimità di eventuali rovesci

Mari: generalmente molto mosso, localmente agitato il bacino centrale durante la notte, come da avviso.

Temperature: stazionarie

Costa min: +11/+13°C, max: +14/+16°C

Interno min: +8°C/+11°C (fondovalle), max: +10/+14°C

Giovedì 25 aprile 2019

residui fenomeni in nottata con tendenza a rapida attenuazione; in giornata nel complesso soleggiato ma con passaggio di velature e stratificazioni

(evoluzione da confermare)

Venti: inizialmente ciclonico al più moderato; a regime di brezza a seguire.

Mari: generalmente mosso

Temperature: in aumento, specie i valori massimi.

Tendenza per venerdì 26 aprile 2019

tempo instabile, possibili rovesci anche a carattere temporalesco al momento più probabili su Genovesato e Tigullio, nuovamente più fresco