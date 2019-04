SPAL – Genoa, tutte le informazioni su biglietti e pullman per la trasferta rossoblu

Genova – Si preannuncia una gara fondamentale per la stagione del Genoa quella di domenica 28 aprile alle ore 15 allo stadio Mazza di Ferrara, dove i rossoblu affronteranno la SPAL in un vero e proprio scontro diretto per la corsa salvezza.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti proseguirà fino a sabato 27 alle ore 19 presso le ricevitorie Vivaticket e online sul sito ufficiale della compagnia.

I tagliandi di ingresso, acquistabili anche dai non possessori della tessera DNA Genoa, avranno il costo di 30 euro per l’intero, 20 euro per il ridotto under 16 e 10 euro per il ridotto under 13.

Come di consueto, inoltre, diversi club di fede rossoblu hanno organizzato tramite pullman la partenza per la trasferta.

Questa la lista completa:

Genoa Club Oregina (3476472443/3485602633)

Genoa Club Figgi dö Zena – Genoa Club AMT (3487569568/3356507061)