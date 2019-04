Tunnel di via delle Casacce chiuso da ieri sera

Genova – E’ ancora chiuso al traffico il tunnel di via delle Casacce che collega la strada Sopraelevata con il centro cittadino e proseguono da ieri sera gli enormi disagi per il traffico cittadino, con lunghe code ed intasamenti.

Operai e tecnici sono al lavoro da ieri per ripristinare parte della copertura del tunnel che sembra sia crollata per una forte infiltrazione d’acqua. La copertura del tunnel deve essere ripristinata ma non prima di aver individuato la fonte dell’infiltrazione e aver posto rimedio per evitare nuovi futuri crolli.

Fortunatamente non sembra ci siano state auto colpite dal materiale caduto dalla volta ma i tempi per la riapertura potrebbero essere piuttosto lunghi e già si teme per il traffico della prossima settimana quando, con la fine dei ponti promaverili, il traffico cittadino tornerà al 100%.