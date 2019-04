25 aprile – All’ANPI di Nervi le celebrazioni per la festa della liberazione

Genova – Come ogni 25 aprile l’ANPI di Quinto, Nervi e Sant’Ilario si prepara a celebrare la Festa della Liberazione in una giornata che alternerà diversi momenti fra spettacoli, approfondimenti e socialità.

Si parte alle ore 9.30 in piazza Pittaluga, dove è situata la lapide commemorativa dei partigiani e patrioti di Nervi vittime dei nazifascisti, per un presidio aperto alla cittadinanza.

A partire dalle ore 10.30, invece, si terrà la presentazione del libro di Antonio Gibelli “26 gennaio 1994” alla presenza dell’autore presso il Castello di Nervi: si discuterà della discesa in campo di Silvio Berlusconi e di quali conseguenze questa scelta abbia comportato per il paese.

Nel pomeriggio, dopo un pranzo a base di fave, salame e formaggio sardo fresco al costo di 15 euro a persona, alle ore 15.30 andrà in scena lo spettacolo “Un eroe in famiglia” con la compagnia Gli Amici di Jacky. A seguire, infine, musica, balli e allegria.

La giornata vuole essere un’occasione per ricordare le centinaia di migliaia di giovani che decisero di combattere per le strade delle città e per le vie delle montagne oppure che preferirono l’internamento nei campi di concentramento anziché accettare di servire il governo di Mussolini, per donare all’Italia la libertà.