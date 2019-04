Cane azzanna una bimba al viso, ricoverata in gravi condizioni al Gaslini

Genova – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini la bambina di appena 16 mesi azzannata al volto dal cane labrador che viveva con lei in casa, a Sestri Ponente.

La piccola verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ma le cicatrici sul viso resteranno visibili per sempre mentre i medici rivelano che l’animale avrebbe potuto uccidere.

A salvare la piccola, che al momento dell’aggressione si trovava in casa con la madre e con una sorellina più grande, è stata proprio la donna che si è letteralmente gettata sul cane cercando di bloccarlo e di impedirgli di azzannare ancora la piccola di casa.

L’animale, un labrador di circa 5 anni, non aveva mai dato segni di aggressività ma – secondo alcune ricostruzioni – avrebbe manifestato sintomi di “gelosia” nei confronti della bambina.

L’aggressione è comunque avvenuta senza alcun segno precedente di aggressività confermando che nessun animale può essere considerato “buono” a priori.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato il 112 facendo intervenire le forze dell’ordine e il 118 che ha soccorso la piccola e l’ha trasferita con la massima urgenza al Gaslini.

I medici cercheranno di limitare le terribili ferite al volto che rischiano di sfigurare la piccina.

Il cane è stato sequestrato e trasferito al canile per consentire le indagini del caso.