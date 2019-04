Meteo Liguria – Ancora instabilità e venerdì tornano i temporali

Ancora instabilità sulla Liguria con passaggi di veloci perturbazioni che, nella giornata di venerdì, dovrebbero portare nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Queste le previsioni Meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 25 aprile 2019

Nubi medio alte anche compatte interesseranno gran parte della regione, qualche schiarita in più interverrà sul ponente ligure. Dal pomeriggio ulteriore temporanea estensione delle schiarite anche verso est ma con nuovo rapido aumento delle nubi dalla sera

Venti: blandi a regime di brezza

Mari: Tra poco mosso e mosso

Temperature: stazionarie

Costa min: +11/+13°C, max: +14/+16°C

Interno min: +8°C/+11°C (fondovalle), max: +10/+14°C

Venerdì 26 aprile 2019

Rapido passaggio temporalesco su tutta la regione con fenomeni temporaleschi anche grandinigeni in mattinata seguiti da ampie schiarite

Venti: Burrasca di libeccio sul golfo. Mare agitato per onda da sud ovest

Mari: Agitato per onda da sw dal pomeriggio, localmente molto agitato

Temperature: in calo.

Tendenza per sabato 27 aprile 2019

Tempo atlantico con forte ventilazione meridionale e cielo solcato da innocui cumuli di bel tempo.