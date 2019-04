Ancora pioggia sino a sabato ma da domenica torna il sole

Una nuova perturbazione sta attraversando la Liguria portando nuvole e precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per il fine settimana gli esperti prevedono ancora nuvole e qualche gocciolio per la giornata di sabato mentre domenica tornerà il sole.

Queste le previsioni nel dettaglio del centro Limet Liguria:

Venerdì 26 aprile 2019

Tempo instabile su tutta la regione. Al mattino precipitazioni più probabili su Alpi Liguri, estremo Imperiese, Savonese orientale, Genovese e Tigullio; i fenomeni saranno maggiormente probabili nelle zone interne dove acquisteranno anche carattere temporalesco; più discontinui i rovesci lungo le coste; probabile tempo asciutto sulla Valle Bormida. Nel pomeriggio concentrazione dei rovesci nelle aree interne del levante e sullo Spezzino, migliora altrove. In serata non si esclude un temporale che potrebbe sconfinare dal Piemonte verso i versanti padani centro-occidentali (probabilità media).

Venti: Da moderati a forti tra sud e sud-ovest, burrasca da sud ovest sul Ligure in serata.

Mari: Da molto mosso ad agitato.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Costa min: +11/+13°C, max: +14/+16°

Interno min: +8°C/+11°C (fondovalle), max: +8/+13°C

Sabato 27 aprile 2019

Nubi sparse al mattino, senza fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento tra Tigullio orientale e Spezzino, unitamente all’Imperiese dove saranno possibili temporali localmente sconfinanti lungo le coste, in attenuazione in serata. Fenomeni assenti sul resto della regione.

Venti: Moderati da sud-ovest al largo, deboli sottocosta.

Mari molto mossi.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per domenica 28 aprile 2019

Bel tempo. Modesti addensamenti nelle zone interne nel pomeriggio, senza fenomeni. Ventilazione debole e temperature in aumento.