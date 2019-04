Vinicoli 2019: vini naturali nel centro storico di Genova

Genova – Domenica 28 aprile si svolgerà la quarta edizione di Vinicoli, la manifestazione itinerante che vede protagonista il vino naturale. In un percorso attraverso il centro storico di Genova, si potranno assaggiare diversi calici proposti dai locali aderenti all’iniziativa: la partenza è prevista da piazza Negri, presso il ristorante “La forchetta curiosa“, dove si potranno attivare le card acquistate in precedenza nei locali aderenti, o direttamente in loco, e ritirare il kit Vinicoli, composto da tasca a tracolla, bicchiere e mappa per orientarsi più facilmente nel percorso.

Le tessere sono suddivise in tre fasce di partenza: dalle 12 alle 14, dalle 14 alle 17 e dalle 17 alle 19. L’evento termina ufficialmente alle ore 22. Il costo della tessera è di 25 euro e comprende la possibilità di accedere alle sette degustazioni di vino comprensive di un accompagnamento gastronomico.

Il percorso proseguirà verso via Ravecca al ristorante Officina34, passando poi dal Barbarossa Café, dal Ristorante e pub Kowalski di via dei Giustiniani, arrivando fino Ai Troeggi di via Chiabrera.

Le ultime due realtà coinvolte sono La Meridiana (situata nell’omonima piazza) e, per concludere, in vico della Chiesa della Maddalena, nello spazio creativo MaddAlive, dove è ospitato il locale Maninvino. E proprio qui, nell’ultima tappa, verrà proposta una rappresentazione/degustazione intitolata “Vininprosa“, con l’attrice e regista Emanuela Rolla e Luca Maschi.

Durante ogni fermata sarà possibile degustare una mescita di vino e uno stuzzichino di accompagnamento, insieme alla spiegazione dei produttori che saranno presenti e disponibile a soddisfare le curiosità dei partecipanti. Con la card di partecipazioni a Vinicoli è possibile avere degli sconti presso il Masetto, Rooster, Groove e Patalin, in modo da soddisfare l’appetito in modo gustoso e sfizioso.

La scelta dei vini è effettuata in collaborazione con Triple A, il braccio dedicato al vino di Velier, eccellenza genovese nel campo dell’import di liquori e spiriti dal mondo. Gli altri partner di questa edizione di Vinicoli sono I Segreti dei Vicoli di Genova, blog che si occupa di segnalare le cose notabili della storia cittadina sparse lungo il percorso, e Papille Clandestine, associazione dedita alla promozione del bere e del mangiare di qualità ormai punto fermo della vita enogastronomica cittadina.