Bambina di 3 anni muore schiacciata da un cancello a Lerici

Lerici (La Spezia) – Stava giocando in un parco giochi destinato ai bambini la piccola di appena 3 anni morta schiacciata da un grosso cancello in metallo che le è caduto addosso per cause ancora da accertare.

La tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Lerici, in frazione Pugliola, nello Spezzino. La bambina era al parco con il nonno quando ha toccato il grosso cancello che si trova nel parco pubblico e la struttura le è precipitata addosso schiacciandola.

Inutilmente il nonno ha cercato disperatamente di liberarla e si è a sua volta ferito.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per la piccola non c’era più nulla da fare. Il disperato trasferimento in elicottero all’ospedale non è servito a nulla e la piccola è morta prima di partire.

Il parco è stato sequestrato ed è stata aperta un’indagine sul caso per accertare le cause della tragedia e le eventuali responsabilità.