“Carugi in fiore”, a Dolceacqua arriva la festa floreale primaverile

Dolceacqua (Imperia) – La primavera sbarca a Dolceacqua con un’imperdibile due giorni. Tutto pronto a Dolceacqua per “Carugi in fiore”, la festa primaverile a tema floreale che si terrà per le vie della cittadina dell’Imperiese nella giornata di oggi sabato 27 e domani domenica 28 marzo.

A partire dalla questa mattina i cittadini e turisti potranno avere un assaggio dell’allegria della festa con la musica che verrà suonata per le strade della città e osservare la bellezza dei fiori sistemati per l’occasione nel centro storico. Dalle ore 10 in piazza Mauro, spazio a dimostrazioni ed attività di laboratorio dedicate a grandi e piccini.

Per gli amanti del vino, invece, presso l’Enoteca Regionale della Liguria di via Castello 27 sarà possibile degustare vini e prodotti tipici liguri.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposta nuovamente in piazza Mauro con lo spettacolo “Tutti all’arrembaggio” a cura del Teatro di Mille Colori alle ore 15 e la presentazione del concorso floreale alle ore 16. Alla Pinacoteca Morscio, inoltre, sarà inaugurata per l’occasione la speciale esposizione di ricamo a tema “Quanto arte e ricamo si incontrano, omaggio a Monet” a cura dell’Ass. Sanremo Ricama.

Alle ore 18.45, a chiudere la giornata, ancora musica in piazza con il concerto della Spritz Swing Band.

Nella mattinata di domenica ancora musica per le vie cittadine e l’apertura del mercatino del biologico e del brocante in piazza Mauro e piazza Garibaldi.

Nel pomeriggio, invece, sfilata per il paese di personaggi in costume d’epoca e animazione del Teatro dei Mille Colori.

A seguire spazio nuovamente ai prodotti tipici della Liguria con le imperdibili degustazioni nelle cantine di Dolceacqua e all’Enoteca Regionale.

Per maggiori dettagli sulle attività di “Carugi in fiore” sarà possibile visitare il sito del Comune di Dolceacqua.