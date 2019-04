Farinata no stop sabato e domenica a Pegli

Genova – Teglie di golosa farinata sfornata a ciclo continuo dai forni di Pegli e offerti in largo Calasetta, nel quartiere del ponente genovese. Torna anche questo fine settimana, tempo permettendo, l’iniziativa dei civ e delle associazioni che trasformano il lungomare in una meta per turisti e genovesi appassionati di buona cucina.

La preziosa e deliziosa farinata viene offerta dalla Pro Loco di Pegli che invita tutti i genovesi ad approfittare del bel tempo per visitare la delegazione.

Sabato 27 e domenica 28, dalle 12 alle 20 verrà preparata e distribuita l’ottima farinata, orgoglio di Pegli da generazioni.

Il consiglio per evitare il traffico è anche quello di usare il treno e la NaveBus che dal Porto Antico arriva via mare sino allo scalo di Pegli.