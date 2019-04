Rottamazione cartelle esattoriali, uffici dell’Agenzia delle Entrate aperti anche oggi

Genova – Uffici dell’Agenzia delle Entrate aperti anche oggi, nel capoluogo ligure, per far fronte alle lunghe code che si sono formate anche ieri davanti alla sede di via D’Annunzio. Gli sportelli resteranno aperti dalle 8,15 sino alle 13 e accetteranno le domande che in molti stanno cercando di presentare prima della scadenza della “finestra” offerta dal Governo per chiudere in modo agevolato le pendenze con il Fisco.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 30 aprile ma solo negli ultimi giorni l’affluenza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate si è fatta sempre più alta anche perchè molti contribuenti lamentano l’eccessiva “macchinosità” della procedura on line che sembrava dover essere quella più utilizzata.

I contribuenti possono arrivare ad una definizione agevolata dei ruoli affidati tra il 2000 ed il 2017 senza pagare sanzioni ed interessi sul debito maturato.

Nella giornata di ieri lunghe code si sono formate sin dalle prime ore del mattino e c’è chi si è presentato davanti agli uffici addirittura all’alba.