Rovegno, arriva “Il Sentiero delle Favole”: primo percorso naturalistico tematico in Liguria

Rovegno (Genova) – La bellezza del territorio ligure attraverso un magico percorso a tema. Sarà inaugurato oggi sabato 27 marzo alle ore 15 “Il Sentiero delle Favole”, il primo itinerario naturalistico tematico della regione Liguria.

Durante il percorso, della lunghezza di 1 chilometro circa, i partecipanti potranno scoprire le meraviglie del paesaggio ligure tramite i racconti raccolti nelle dieci installazioni dislocate lungo il percorso, scritte in ben tre lingue: Italiano, Inglese e anche Genovese.

Per l’inaugurazione oggi sarà presente Dario Apicella, che animerà il sentiero con letture speciali per bambini.

La partenza è prevista per le ore 15.15 e all’arrivo è in programma una golosa merenda nel bosco con prodotti interamente a km 0.

Tra le fiabe speciali che verranno raccontate ci sarà quella di Anais Vaugelade “Una zuppa di sasso”, meravigliosa storia sul lupo che sarà illustrata tramite alcuni pannelli tappa posizionati lungo il sentiero. Oltre ad essere una bellissima fiaba della tradizione popolare, il racconto tocca temi importanti come la condivisione, la collaborazione e l’accoglienza. Inoltre, permette di far conoscere il lupo, animale sontuoso storicamente presente nel nostro territorio e in particolare nel “Parco Antola”.