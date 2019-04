Bel tempo sulla costa e nuvole nell’entroterra

Il nord Italia rimane in balia di una circolazione blandamente anticiclonica, alimentata da aria relativamente fresca. Sulla Liguria tempo piuttosto variabile tra oggi, domenica, e l’inizio della prossima settimana, con qualche nota di instabilità nelle aree montuose.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 28 aprile 2019

Al mattino cieli in prevalenza sereni, qualche cumulo nelle aree interne.

Nel pomeriggio aumento dell’instabilità nell’entroterra imperiese e nell’appennino di levante, con la possibilità di qualche breve episodio temporalesco. Nubi alte in transito da nord-ovest verso sud-est in serata, ma senza conseguenze.

Venti: Deboli/moderati da nord/nord-ovest al mattino, da ovest sull’estremo levante e in mare aperto. Ventilazione settentrionale in rinforzo tra il pomeriggio e la sera sul settore centro-occidentale.

Mari: Generalmente poco mossi sul centro-ponente, mossi a levante, molto mossi a largo e sul ligure orientale.

Temperature: In lieve calo nei valori minimi, in contenuto aumento le massime.

Costa min: +7/+11°C, max: +17/+19°C

Interno min: -1°C/+8°C (fondovalle), max: +14/+16°C

Lunedì 29 aprile 2019

Giornata spiccatamente variabile. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità nelle zone interne con possibili manifestazioni temporalesche sui rilievi.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente mossi, fino a molto mossi a largo.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per martedì 30 aprile 2019

Probabile attività temporalesca nel pomeriggio nelle zone interne, tempo nel complesso soleggiato lungo le riviere.