Campomorone, i segreti del mosaico romano al Museo di Paleontologia in un nuovo laboratorio per bambini

Campomorone (Genova) – Ritornano anche questo week end gli appuntamenti dell’ADM – Associazione Didattica Museale Genova presso il Museo di Paleontologia di Palazzo Balbi, a Campomorone.

Oggi domenica 28 aprile alle ore 15 si terrà il laboratorio gratuito per bambini “Mosaicando”. Durante l’attività i bimbi avranno la possibilità di scoprire tutti i segreti dei mosaici e della loro realizzazione.

Ogni bambino, inoltre, avrà modo di mettere in pratica le proprie abilità creative provando a realizzare il proprio piccolo mosaico da portare a casa.

Il laboratorio avrà la durata di un’ora circa e sarà dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Per partecipare, oltre alla presenza obbligatoria di un adulto per ciascun bambino, sarà necessario prenotarsi tramite il modulo disponibile sul sito dell’ADM.