Celle Ligure, street food e vino in centro con “Vin per Focaccia”

Celle Ligure (Savona) – Un grande appuntamento enogastronomico nel centro di Celle Ligure. È in programma per oggi, domenica 28 aprile, “Vin per Focaccia” la manifestazione itinerante di cibo da strada e vino di qualità.

Una ventina tra ristoranti, bar, stabilimenti balneari e panifici saranno pronti a sfornare focaccia per tutti i gusti durante l’intero corso della giornata, andando a creare spesso abbinamenti curiosi ed insoliti. Accanto alla focaccia, ogni locale proporrà un vino ligure, formando in questo modo una tappa completa all’interno di un lungo percorso enogastronomico alla scoperta dei più intensi sapori della Liguria.

Il tragitto inizierà in via Colla con il Gipsy Queen Bar (focaccia farcita con mozzarella, acciughe e fiori di zucca, focaccia alla curcuma e sesamo farcita con trevigiana e gorgonzola) e proseguirà nel centro storico con La Bistronomia (focaccia caprese, focaccia mediterranea), che si posizionerà in via Boagno insieme al Bar Focacceria I Giascia, in trasferta dai Piani (focaccia al pesto) ed al Ristorante ‘A Lanterna (panfocaccia di patate con brandacuiun di baccalà, focaccia secca con burrata e acciughe salate).

Sull’altro lato di via Boagno saranno presenti il nuovo arrivo Sapori e Tradizioni gastronomia e pasta fresca (pasqualina di carciofi o verdura, panissa fritta, focaccette di baccalà), il Bar ‘A Battigia (focaccia ai cereali con cipollata, con stracchino e pesto, e con prosciutto e formaggio) e il Bistrot 27 (cono di panissa fritta, focaccette del pescatore). Sul lungomare Colombo, invece, all’altezza della foce del rio Ghiare ci sarà il Ristopub La Ghironda (focacCelle con porchetta di Ariccia IGP).

Piazza del Popolo parteciperà con il Roxy Bar (focaccia con stracchino, prosciutto cotto no OGM a freddo e pistacchi, focaccia con gorgonzola, pere Williams e noci, focaccia con patate, scamorza e speck) e con il Bar Focacceria Tutt’Intorno (focaccia al formaggio), mentre sul lungomare Colombo proporranno i loro prodotti i Bagni Ligure (focaccia al nero di seppia con stracciatella di fior di latte, acciughe e pomodorini, focaccia farcita con stracchino, crema di funghi e mortadella, focaccini farciti con cipolle stufate, verdure alla griglia e fontina).

La zona di levante del centro storico sarà presente con la Focacceria della piazza (focaccia genovese, focaccia al formaggio e varie focacce farcite), il Bar Milano (tris di delizie di pasta sfoglia dolci e salate), i Bagni Vittoria (focaccette di patate alla ligure e focaccette ai sapori di olive nostrane) e la new entry Ristorante Pizzeria La Randa (focaccine calde con lardo di Colonnata, panzerotti fritti).

Via Boagno, piazza del Popolo, piazza Sisto IV e via Montegrappa saranno dedicate ad un mercato di prodotti gastronomici di alta qualità, con un occhio di riguardo nei confronti di produttori provenienti dalla regione Liguria: grande spazio all’olio, ma anche alla frutta, gli ortaggi, salumi, formaggi e tanti dolci.