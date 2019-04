Centro Storico, dal 2 al 4 maggio torna “Via Luccoli in fiore”

Genova – Ritorna la settima edizione della mostra – mercato “Via Luccoli in fiore”, organizzata dal Civ Luccoli da giovedì 2 a sabato 4 maggio.

Un appuntamento tradizionale che, per questa settima edizione, durerà tre giorni, in concomitanza con i Rolli Days.

Francesca Recine, presidente del Civ, ha spiegato: “Oltre naturalmente alle piante da fiore e alle piante aromatiche, si potranno acquistare anche accessori da giardinaggio, libri a tema e ogni genere di articolo legato al giardinaggio, per quella che è a tutti gli effetti una piccola fiera di settore, organizzata nel cuore del centro storico”.

Altra iniziativa sempre a cura del Civ di Luccoli sarà quella di sabato 25 maggio dal titolo “Via Luccoli è magica”, una manifestazione di street magic unica nel suo genere che vedrà alternarsi, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, prestigiatori specializzati in tutte le utlime tendenze dell’illusioismo e dei tarocchi come close up e mental.