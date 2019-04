Inizio settimana con il sole ma per il 1 maggio tornano nuvole e pioggia nell’entroterra

Correnti settentrionali secche interesseranno la nostra regione per diversi giorni. Il tempo dovrebbe restare tendenzialmente bello, con rari passaggi nuvolosi sino a mercoledì quando saranno possibili anche locali piovaschi a carattere temporalesco, prevalentemente nell’entroterra. Sole invece sulla costa.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 29 aprile 2019

Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi per nubi alte, qualche pioggia interesserà l’appennino orientale interno.

Venti: moderati/ forti da nord. Rotazione da sud ovest al pomeriggio

Mari: Generalmente poco mosso

Temperature: In lieve calo nei valori minimi, in contenuto aumento le massime.

Costa min: +7/+11°C, max: +17/+19°C

Interno min: -1°C/+8°C (fondovalle), max: +14/+16°C

Martedì 30 aprile 2019

Giornata che inizierà con il sole ma con instabilità pomeridiana specialmente sui rilievi

Venti: moderati da nord.

Mari: Generalmente mossi, fino a molto mossi a largo.

Temperature: Pressoché stazionarie

Tendenza per mercoledì 1 maggio 2019

Probabile attività temporalesca nel pomeriggio nelle zone interne, tempo nel complesso soleggiato lungo le riviere.