Portofino di nuovo isolata sino a questo pomeriggio

Portofino – Resterà chiusa sino alle 14 la nuova strada che collega Santa Margherita Ligure con Portofino dove ieri si è aperta una nuova grossa voragine che ne ha causato la chiusura per alcune ore.

I tecnici intervengono in somma urgenza per chiudere il cratere che si è aperto con lo sprofondamento di parte del tratto stradale che era sopravvissuto alla furia dei marosi della mareggiata del 29 ottobre scorso e che, evidentemente, non era stata verificata con la dovuta attenzione.

Ieri, in pieno week end e con il traffico di turisti, la strada è sprofondata sotto gli occhi dei passanti, fortunatamente senza coinvolgere nessuno nel crollo.

Il passaggio delle auto è stato subito interrotto ma sino all’arrivo di lastre di metallo e controlli dei tecnici, Portofino è rimasta di nuovo isolata e i turisti sono rimasti “intrappolati” sino alla riapertura.

Tecnici ed operai hanno realizzato una passerella temporanea per consentire il normale deflusso del traffico ma oggi avverrà l’intervento definitivo, con la rimozione della passerella e il ripristino della strada.

Grande la perplessità di molti che si domandano se la strada possa avere altri cedimenti improvvisi, anche – come in questo caso – in tratti non ricostruiti – o se siano state compiute le opportune verifiche per salvaguardare l’incolumità delle persone che ieri è stata messa a rischio.

Nel manto stradale, infatti, si è aperta una voragine e non un “buco” e probabilmente al di sotto dell’asfalto si era creata una cavità.

Fenomeno che potrebbe essere presente anche in altri punti della strada.