Portofino, strada riaperta in entrambi i sensi

Genova – E’ stata riaperta questo pomeriggio la strada che collega Portofino e Santa Margherita Ligure.

Il celebre borgo era isolato da ieri per via di una grossa buca che si era aperta nella carreggiata poco dopo Paraggi, in direzione Portofino.

Gli operai sono intervenuti quest’oggi completando i lavori di ripristino del manto stradale.

Intorno alle 14.00 i lavori sono stati conclusi e la strada è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia.

Come spiegato dai tecnici e dalle istituzioni, il crollo che si è verificato ieri non ha interessato parti danneggiate con la mareggiata di ottobre.