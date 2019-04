Rolli Days, due concerti all’Albergo dei Poveri

Genova – Doppio appuntamento all’Albergo dei Poveri in occasione dei Rolli Days di primavera.

La Chiesa dell’Immacolata ospiterà due concerti organizzati dalla GOG con ASP Emaniele Brignole sabato 4 e domenica 5 maggio.

Protagonista dei due spettacoli sarà Alessandro Commellato che suonerà un fortepiano copia di Walter & Sohn del 1804, costruito da Paul McNulty nel 2009.

Il programma, dal titolo “Il giovane Beethoven”, sarà composto dall’esecuzione di opere e musiche composte da Beethoven e Hayd.

Commellato ha studiato a Milano Con Carlo Vidusso e Franco Gei e si è perfezionato con Pietro Narciso Masi, Evgeny Malinin e Sergio Fiorentino.

Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Rendano, Città di Stresa, ed altri, l’artista si è esibito come solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, della Fenice di Venezia, della Filarmonica di Praga; ancora ha suonato con la Filarmonica Accademica di San Pietroburgo e con le filarmoniche di Odessa, Bacau, con le orchestre nazionale Moldava, della radio di Zagabria, di Krasnodar, di Bratislava, del Verdi di Milano e con la Sinfonica Toscanini di Parma.

L’ingresso al concerto è libero mentre le visite guidate all’Albergo dei Poveri partono ogni trenta minuti a partire dalle ore 10.00 e prevedono un biglietto d’ingresso del costo di 3 €.

Il programma è il seguente:

Sabato 4 maggio, ore 16.30

Domenica 5 maggio, ore 11.00

Albergo dei Poveri – Chiesa dell’Immacolata

Alessandro Commellato fortepiano

Ludwig van Beethoven

(Bonn, 1770 – Vienna, 1827)

24 Variazioni WoO 65 sull’Arietta “Venni Amore” di V. Righini



Franz Joseph Haydn

(Rohrau, 1732 – Vienna, 1809)

Variazioni in fa minore Hob XVII:6



Ludwig van Beethoven

15 Variazioni in mi bemolle maggiore op.35 “Eroica”

32 Variazioni in do minore WoO 80