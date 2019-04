Asl 3, fino al 7 maggio consluenze gratuite coi fisioterapisti dell’Asl 3

Genova – Prende il via quest’oggi, martedì 30 aprile, l’iniziativa “La scuola della schiena”, una formula di consulenza gratuita pensata dalla Asl 3.

Il progetto è rivolto ai cittadini di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nel territorio della Asl 3, che potranno prenotare una consulenza gratuita con un fisioterapista.

Durante gli incontri, gli specialisti della Struttura Complessa Recupero e Rieducazione Funzionale forniranno informazioni e consigli e illustreranno alcuni semplici eservizi per prevenire il dolore.

Le attività saranno effettuate su prenotazione, in maniera completamente gratuita. Per partecipare agli incontri, dunque, non è necessaria l’impegnativa del medico, basta telefonare al numero 010 849 7237 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il servizio, in funzione da oggi, rimarrà attivo fino al prossimo 7 maggio; sabato, domenica e primo maggio esclusi.