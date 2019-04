Campionato nazionale di discesa fluviale a Brugnato, vigili del fuoco all’opera per la sicurezza degli atleti – FOTO

Brugnato (La Spezia) – Un’attività insolita quella svolta la scorsa domenica dai vigili del fuoco della Spezia e Genova. I pompieri, infatti, sono stati incaricati di organizzare la sicurezza in occasione della tappa del campionato di discesa fluviale svoltasi nel fiume Vara, a Brugnato.

Gli atleti hanno affrontato la discesa del corso d’acqua nel tratto compreso tra Ca’ di Vara e Mangia: la gara prevedeva un impegno fisico non indifferente e la possibilità di rovesciarsi e perdere l’imbarcazione.

È proprio qui che sono entrati in azione i vigili del fuoco del reparto SFA – Soccorso Fluviale Alluvionale. Disposti lungo il percorso e divisi in otto postazioni con 16 uomini, un gommone, due kayak e due droni hanno assistito e recuperato gli atleti in difficoltà. In alcuni frangenti, inoltre, sono stati necessari dei veri e propri soccorsi data la giovane età di alcuni concorrenti.

Impeccabile l’organizzazione anche sotto l’aspetto tecnico: le postazioni di soccorso in acqua erano infatti collegate tra di loro con delle radio stagne e sempre sorvegliate dall’alto dai droni. In particolare è stato sperimentato l’utilizzo di un altoparlante, attraverso il quale il pilota dei droni poteva parlare direttamente con gli operatori in acqua, aggiornando in maniera costante il responsabile delle squadre.