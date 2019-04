Istituto Duchessa di Galliera e Liceo Deledda, gli studenti in pellegrinaggio ai lager nazisti

Genova – Quattro giorni per non dimenticare gli orrori commessi nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come ogni anno il Comune di Genova, in collaborazione con ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati, ha deciso di organizzare il pellegrinaggio ai lager nazisti, grazie al prezioso supporto di COOP Liguria.

A partecipare al viaggio saranno nove ragazzi dell’Istituto Duchessa di Galliera e del Liceo Deledda, che saranno accompagnati da una docente.

Tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio la delegazione visiterà i campi di Ebensee, Castello di Hartheim, Mauthausen e Dachau, accompagnata dal Gonfalone della città di Genova e dal Consigliere Mario Mascia in rappresentanza dell’amministrazione comunale.